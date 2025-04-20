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Gelin Alma Merasimi Renkli Anlara Sahne Oldu

Gelin Alma Merasimi Renkli Anlara Sahne Oldu
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Zonguldak'ta bir gelin alma merasimi sırasında damadın arkadaşı gelin arabasının yolunu keserek renkli anlar yaşattı. Alınan bahşiş ise düğüne katılan çocuklara verildi.

Zonguldak'ta gelin alma merasimi sırasında sopayla arabanın yolunu kesen damadın arkadaşı, aldığı bahşişi çocuklara verdi.

Zonguldak'ın İnağzı Mahallesi'nde gelin alma merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Metin Arvas ile Seher Ayyıldız'ın dünya evine girdiği merasimde, geleneksel gelin alma sırasında damadın arkadaşı Şakir Kandemir, sopayla gelin arabasının yolunu kesti. Gelin alma sırasında yaşanan bu renkli anlarda, Kandemir aracın geçişine izin vermedi. Yolun açılması için ise damadın ağabeyi devreye girdi. Ağabeyin verdiği paranın ardından Kandemir yolu açtı. Kandemir, aldığı bahşişi düğüne katılan çocuklara verdi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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