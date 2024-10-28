Gelibolu'da Balıkçılara 800 Çift Palamut Avı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Karahasan' isimli teknedeki balıkçılar, büyük bir balık sürüsü ile karşılaşarak 800 çift palamut avladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 800 çift palamut takıldı.
Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan 'Karahasan' isimli teknedeki balıkçılar, dün akşam saatlerinde büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Ağları denize attılar. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen palamutlar balıkçıların yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara konuldu. Ağlardan 800 çift palamut çıktı. - ÇANAKKALE