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Geleneksel ürünlerin etkin ve verimli kullanılması için fikir alışverişinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Geleneksel ürünlerin etkin ve verimli kullanılması için fikir alışverişinde bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gıda Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Mesut Kaplan ile öğrencilerini makamında ağırlayarak Bilecik'e özgü geleneksel ürünlerin etkin ve verimli şekilde kullanılması için fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gıda Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Mesut Kaplan ile öğrencilerini makamında ağırlayarak Bilecik'e özgü geleneksel ürünlerin etkin ve verimli şekilde kullanılması için fikir alışverişinde bulundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Mesut Kaplan ile Geleneksel Gıdalar Dersi öğrencileri Dilek Çubukçu, Ece Çelik ve Rabia Hilal Sena Çetin, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette Öğr. Gör. Kaplan ve öğrenciler boza, uhut, keş peyniri, turşular, helvalar gibi geleneksel ürünlerin günümüze uyarlanması, ekonomik değerlerinin artırılması, turizm faaliyetlerinde kullanılması gibi konularda Rektör Beydemir'e bilgilendirmede bulundular. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mesut Kaplan Bilecik Yerel Haberler

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