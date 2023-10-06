Geleneksel oyunlar oynandı

Adıyaman'da unutulmaya yüz tutmuş oyunlar okullarda ki çocuk oyunlarında oynandı.

Adıyaman'da unutulmaya yüz tutmuş oyunlar okullarda ki çocuk oyunlarında oynandı.

Unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrar gün yüzüne çıkarmak, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan çalışmaların startını Vali Osman Varol verdi. Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynayarak açılış gerçekleştirdik.

Törende, Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu ve bünyesinde eğitim çalışmalarını yürüten Cumhuriyet İlkokulu öğrenciler ve öğretmenler, geçmişten geleneksel oyunları oynayarak bu mirası canlandırdı.

Vali Osman Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çocuklara yüzlerindeki mutluluk ve heyecana oyunlara eşlik ederek orta oldu. - ADIYAMAN