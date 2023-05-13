Geleneksel 'Olcak Dede' bereket ve şükür duası yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi "Olcak Dede" mevkiindeki her yıl mayıs ayının ilk cumartesi yapılan geleneksel Olcak Dede bolluk ve bereket duası bu yıl bir hafta ertelemeli olarak binlerce çiftçinin katılımı ile yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi "Olcak Dede" mevkiindeki her yıl mayıs ayının ilk cumartesi yapılan geleneksel Olcak Dede bolluk ve bereket duası bu yıl bir hafta ertelemeli olarak binlerce çiftçinin katılımı ile yapıldı. 55 adaklık hayvanın kesildiği ve kazanlarca yemeğin piştiği etkinlikte çiftçiler bolluk ve bereket için dua etti.

Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan geleneksel Olcak Dede bolluk ve bereket duası yağış nedeniyle bir hafta ertelendi. Yüzlerce çiftçi sabahın erken saatlerinde kesecekleri adaklık kuzuları ve çeşitli yiyecekleri yanlarında götürdü. 55 adaklık kuzunun kesildiği etkinlikte erkekler ve kadınlar tarafından kazanlarda pişirilmek için yemekler hazırlandı. Kazanlarda pişirilen yemekler öğle namazının ardından yapılan bolluk, bereket ve şükür duasının ardından binlerce kişi tarafından kurulan sofralarda birlikte yenildi.

"Yağmur yağsa da yağmasa da mutlaka yapılır"

Sarıgöl Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, Olcak Dede geleneğinin 150 yıla aşkın bir süredir yapılmakta olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu gelenek bir buçuk asırdan fazla bir zamandır yapılıyor. Buradaki gelenek her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü yapılır. Olcak Dede geleneğine göre yağmur yağsa da yağmasa da mutlak yapılır. Yağmur yağmadığı yıllarda yağmur duası, yağmur yağdığı yıllarda bolluk bereket ve şükür duası yapılmakta. Bu yıl yağışlar güzel oldu ve bolluk bereket ve şükür duası yaptık."

Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, Olcak Dede, bolluk, bereket ve şükür duasında 55 küçük baş hayvanın adak olarak kesildiğini anlatarak, "150 yıla aşkın süredir yaşatılan Olcak Dede geleneğinde çiftçiler durumlarına göre kimileri kurban keser, kimileri ekmek, kahve, çay, pasta, salatalık, domates, biber gibi çeşitli gıda getirirler. Kimileri de lokum, bisküvi getirerek buradaki görevliye teslim ederler. Bunlar öğle namazı ve dua sonuna kadar kadınlar tarafından sofra için hazırlanır. Yani maddi durumuna göre herkes yanında bir şeyler getirir" dedi.

"Katılım çok oluyor"

Etkinliğe Dindarlı Mahallesi sakinlerinin yanı sıra Sarıgöl ilçe merkezinden, Baharlar ve Emcelli Mahalleri ile komşu il Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu ve Kadıköy Mahallelerinden de çiftçiler katıldı.

Dindarlı Mahallesi Cami İmamı Mesut Çiniz tarafından kıldırılan öğle namazının ardından çiftçilerle birlikte bolluk, bereket ve şükür duası yaptırıldı.

Yüzlerce çiftçi gelecek yıl tekrar Olcak Dede mevkiinde buluşmak için söz vererek topluca kurulan yer sofralarında hazırlanan yemekleri yedi. - MANİSA