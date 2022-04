Geleneksel iftar sofrası kurulmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında kentin farklı mahallelerinde düzenlediği geleneksel iftar sofrası Yenişehir ile devam etti. Yenişehir Mahallesi'nde içme suyu borularını baştan aşağıya değiştirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, söz konusu yatırımın 100 yıl hizmet edeceğini vurguladı.

Ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları ile Denizlilileri buluşturmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez gönül sofrasını Yenişehir Mahallesi'nde kurdu. İftara katılan Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, ramazanlarını kutladı. İftarın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Zolan, "Ramazan ayının tamamlanmasına son bir hafta kaldı. Her gün vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmaya gayret ettik. Vatandaşlarımız da bizlerin davetini kırmadan geldi, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de Yenişehir Mahallemizde iftarımızı gerçekleştirdik. Çok yoğun bir ilgi var, 2 yıllık salgın arası nedeniyle hasretlik var. Gönlümüz her mahalleye gitmek istiyor ama ramazan ayı biliyorsunuz 30 gün. Gidemediğimiz mahallelerimiz bizleri gelmiş gibi kabul etsin. İnşallah başka bir ramazan buluşmayı arzu ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımız sabır gösterdi, destek verdi"

Yenişehir Mahallesi'nde önemli bir sorun haline gelen içme suyu hatlarını baştan aşağıya yenilediklerini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Yenişehir Mahallemizde içme suyu hatlarımızı baştan aşağıya yenilemiştik. Vatandaşlarımız sağ olsun sabır gösterdi, destek verdi. Su boruları çok eskiydi, sağlık açısından risk taşıyabiliyordu. Bir yerde su patladığında tüm mahallemizin suları kesiliyordu. Baştan aşağıya içme suyu hatlarımızı yeniledik ve 100 yıl hizmet verecek içme suyu hatlarına kavuşmuş durumdayız. Allah'ım yarınımızı güzel eylesin. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi ile bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. Başkan Zolan, açıklamanın ardından vatandaşların dertlerini dinleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel