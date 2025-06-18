Geleneksel Futbol Turnuvasında Şampiyon Takım Cami İçin Bağışta Bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdag Köyü'nde geleneksel hale getirilen futbol turnuvasında bu kez şampiyon takıma koç hediye edildi. Şampiyon takım ise koçu açık arttırma ise sattı. Turnuvanın ikincisi ve üçüncüsü olan takımlar da gelirlerini şampiyon takım gibi Gürpınar köyünde inşaatı devam eden cami için bağışladı.

İlçede 15 takımın katımıyla Kurban Bayramı'ndan önce başlayan ve iki hafta boyunca devam eden turnuvanın grup ve eleme maçlarının ardından şampiyonluk maçı gerçekleştirildi. Finalde A Takımı Gürpınar Gençlik Köyü şampiyon olurken, yine Gürpınar Köyünden diğer iki mahalle takımları ikincilik ve üçüncülük elde ettiler.

Gürpınar Köyü Derneği Yönetim Kurul üyesi Yıldıray Meşe, gazetecilere yaptığı açıklamada her yıl geleneksel olarak futbol turnuvası katıldıklarını ve bu yılki şampiyonluk gelirini yapımı süren cami inşaatına bağışladıklarını ifade etti. Meşe, "Her yıl düzenlediği futbol turnuvasına bu sefer üç takımla katıldık. Bu Üç takımız ise turnuvada birincilik, üçüncülük ve centilmenlik kupası elde ettiler. Şampiyon takımı ile diğer dereceye giren takımlarımız turnuva ödülü olan koçu Gürpınar Köyü Cami inşaatına bağışlamak istedi. Yardımlaşma zincirinde üç iş insanı koçu 150 bin TL gibi bedel ile satın alması ile devam etti. Diğer 2.ci ve 3.cü olan takımlarımız turnuva gelirlerini yüz bin TL destekle bulunarak toplamda 250 bin lirayı Gürpınar Cami inşaatına bağışta bulundular. Güzel çekişmeli ve centilmence maçlar oldu. Şampiyon olan köyümüzü kutluyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK