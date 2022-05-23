Geleneksel çocuk oyunları şenliği başladı - Haberler

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Çocuk Oyunları Şenliği' başladı.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenecek olan çocuk oyunları şenliği çerçevesinde, 'Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top' oyunu oynanacak.

İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş "Geleneksel çocuk oyunları şenliğimiz başladı. Çocuklarımızla çocukluğumuza geri gidiyoruz. Tüm çocuklarımızı 'Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top' oyununa bekliyoruz. Üç gün sürecek şenliğimize tüm velilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel