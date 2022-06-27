'Geleneksel Çınar Yelken Yarışları' Başlıyor İzmit Belediyesi’nin, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu’nun 101. Yılı etkinlik programı kapsamında düzenlediği, ‘Geleneksel Çınar Yelken Yarışları’ bugün başlıyor. İzmit Belediyesi'nin, 28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu'nun 101. Yılı etkinlik programı kapsamında düzenlediği, 'Geleneksel Çınar Yelken Yarışları' bugün başlıyor. Saat 12.00'de Yelken Kulübü'nde başlayacak olan yarışlarla deniz tutkunları, İzmit Körfezi'ne yelken açacak. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Yelken Federasyonu İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışlar, bugün ve yarın İzmit Yelken Kulübü'nde devam edecek. ANKA / Yerel Kocaeli Çınar Yerel Haberler

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