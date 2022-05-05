'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibine, Çeşme'de Bandolu Karşılama

ÇEŞME, İZMİR (ANKA) -

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan'da Hopa limanından "Gelecek için Yelken Açıyoruz" yolculuğuna çıkan Bear Sailing Yelken Takımı, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte Çeşme'ye ulaştı.

Artvin'in Hopa ilçesinden minimum karbon ayak izi hedefiyle yola çıkan Bear Sailing Yelken Takımı yolculuğunu hız kesmeden sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arayarak destek verdiği "Gelecek için Yelken Açıyoruz" ekibi, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yolculuğun 13. gününde İzmir'in Çeşme ilçesine ulaştı. Yelkenliyi, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Çeşmeli yurttaşlar bando eşliğinde karşıladı.

"YOLCULUĞUMUZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Çeşme'deki karşılama etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümrükçü, "İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Hopa'dan başlattığımız yolculuğun 13. gününde Çeşme'ye ulaştık. Ekibimiz güzergah boyunca deniz kirliliğiyle mücadeleye destek olmak için atık topladı. Farklı şehirlerden su numuneleri aldı. Yolculuğun ardından bilimsel incelemelerde bulunulması için numuneler gerekli kurumlarla paylaşılacak. Çeşme'de çok güzel karşılandık. Değerli Başkanımız Ekrem Oran ve Çeşmeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yolculuğumuz Hatay'ın Arsuz ilçesinde sona erecek. Ekibe, bundan sonraki güzergah için sıkıntısız bir yolculuk diliyorum" diye konuştu.