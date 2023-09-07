Geleceğin yıldızları Bilecik'te yetişiyor

Bilecik'te 2 ay süren 1969 Bilecik Spor Kulübü Erkek Futbol Yaz Okulu sona ererken, bazı isimler ön plana çıkarak umut verdi.

1969 Bilecik Spor Kulübü Erkek Futbol Yaz Okulu 2 ay önce antrenör Sedat Memiş ve yardımcılarıyla birlikte sentetik sahada yaklaşık 110 kişinin katılımıyla başladı. 6-12 yaşta 7 gruba ayrılan minikler başta kondisyon, çift kale, penaltı atışlarıyla günü tamamladılar. Haftada 3 gün süren yaz okulunun kapanış programı düzenlendi. Çocuklara belediye bütçesinden malzeme yardımı yapan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'da kapanış programına gelerek, çocuklara başarılar diledi. Şubaşı, "1969 Bilecik Spor Kulübü Erkek Futbol Yaz Okulu dönem sonu etkinliğimizde minik sporcularımızla bir araya geldik. Geleceğin sporcuları olan aydınlık yarınlarımızı spor ve bilimle yetiştirmek için Bilecik Belediyesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK