Geleceğin Ustaları OMEM'de Projesi'nin protokolü imzalandı

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında Geleceğin Ustaları OMEM'de Projesi protokolüne imza atıldı.

İmza töreni, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak, proje hakkında konuşmalar yapıldı. Konuşmaların tamamlanması ve projenin tanıtılmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından protokole imza atıldı. 'Her Fabrika Bir Okul' sloganıyla yürütülen bu projenin sadece 2 kurumun değil; aynı zamanda eğitimin ve üretimin, gençliğin ve sanayinin, hayallerin ve gerçeklerin güçlü bir ortaklığı olacağı vurgulandı.

"Mesleki ve teknik eğitim, bir ülkenin kalkınmasında en önemli yapı taşlarından biridir"

Programda konuşma yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Mesleki ve teknik eğitim, bir ülkenin kalkınmasında en önemli yapı taşlarından biridir. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi becerilerle donatmak ve onları iş hayatına en güçlü şekilde hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla imzalayacağımız protokol; gençlerimizin nitelikli eğitimlerle daha donanımlı hale gelmesini, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin burslarla desteklenmesini, işletmelerde gerçek üretim ortamlarında eğitim görmelerini ve mezun olduklarında doğrudan istihdama adım atmalarını hedeflemektedir. Gerçek üretimle donatılmış bu projeyle birlikte fabrikaların adeta bir okul haline gelmesi, hem öğrencilerimizin yetkinliklerini artıracak hem de sanayimizin rekabet gücünü yükseltecektir. Aynı zamanda bu iş birliği sadece teknik becerilerle sınırlı kalmayacak; fuarlar, kariyer günleri, yarışmalar, paneller ve çalıştaylar aracılığıyla gençlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

"Meslek liseli çocuklar Türkiye'nin geleceğinin en büyük teminatı"

Geçtiğimiz günlerde meslek liseli öğrencilerin kendilerine ilettiği ilginç bir duruma da değinen Başkan Kesikbaş, "19 Mayıs'ta burada bir gençlik meclisi oluşturduk. Meslek liseli çocuklarımız buradaydı. 'Biz toplumda çok dışlanıyoruz. En düşük puanlarla okullara en kolay şekillerde giren çocuklar olarak görülüyoruz. Bazı skeçlerde, televizyon filmlerinde bizlerin psikolojisini bozacak meslek liseli kıyafetleriyle veya duruşlarıyla bizlerle kafa kırıyorlar, alay diyorlar' dediler. Meslek liseli çocuklar bence Türkiye'nin geleceğinin en büyük teminatı, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onları gerçekten en üst seviyeye taşıyabilecek, çok daha onurlandıracak, toplumda geniş ve güzel bir alan sağlayabileceğimiz bir platform oluşturmamızda da fayda görüyoruz. ESO olarak buna başladık. O çocuklar da bizim çocuklarımız. Onları da en az özel kolejlerdeki çocuklar gibi en üst seviyeye taşıyabilmek için her türlü çabayı bütün sanayicilerin yapmasında fayda var" dedi.

"Her yıl bir öncekinden daha iyi bir noktaya ulaşacağız"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapılan iş birliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Mesleki eğitimin daha iyi bir noktaya taşınması için önceki yıllarda çok değerli çalışmalar gerçekleştirildi ve hala üzerinde çalıştığımız alanlarda önemli mesafeler kat ettik. Şimdi de bunu daha da iyileştirmek için neler yapabiliriz konusunu, sektörün bütün paydaşlarıyla bir araya gelerek hassasiyetle değerlendiriyoruz. Eskişehir Sanayi Odamızın, sanayicilerimizin istediği alanlarla ilgili talepler nelerdir, bizim hangi alanlarda mezun verdiğimizle karşılaştırmalar yaparak bu konuyu tartışmak amacıyla geçtiğimiz yıl bir mesleki eğitim çalıştayı gerçekleştirdik. Burada bütün paydaşlar bir araya gelerek düşüncelerini ifade etti. Biz de mevcut olmayan alan ve dalları tespit ederek, ilgili makamlarımızla görüşüp bazılarını açtık ve bu alanlarda eğitimlere başlamış olduk. Eskişehir'de özellikle meslek liselerinin özendirilmesi ve bu liselerden mezun olanların istihdam edilmesine katkı sunmak amacıyla bir mesleki eğitim fuarı organize ettik. Burada kuruluşlarımızın önemli destekleri oldu. Bu desteklerle birlikte çalışmalarımızı daha güçlü bir zemine taşımak adına önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Mezunlarımız daha okurken sektörle tanıştı, onların bazı talepleri alındı. Benim en önemsediğim konu, 8'inci sınıftaki öğrencilerimizi meslek liselerimize götürmek oldu. Aynı alan ve dallarda eğitim yapılan okulları gezdirerek, meslek liselerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu alanda da önemli geri dönüşler alacağımızı değerlendiriyoruz. İlkini gerçekleştirdik, 2'ncisini yaptık, önümüzdeki yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Her yıl bir öncekinden daha iyi bir noktaya ulaşacağız."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve ilgili kurum yetkilileri de programa katılım sağladı. - ESKİŞEHİR