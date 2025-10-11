Haberler

"Geleceğin Umudu Kızlarımız" projesiyle kız çocuklarına destek

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Geleceğin Umudu Kızlarımız" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Erzurum Valiliği himayesinde bir restoranda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çok sayıda aile ve 100 kız çocuğu katıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kız çocuklarının toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, onların eğitim, kişisel gelişim ve sosyal yaşama katılım süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. "Kız çocuklarımızın güçlü, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri; geleceğimizin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır. Onların her alanda desteklenmesi, toplumun ortak sorumluluğudur" diyen Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde kız çocuklarının yaşamın her alanında daha görünür, daha etkin ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Program kapsamında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Müdürü Hasan Aykut, 100 kız çocuğuna giysi seti ve 100 Temel Eser kitap seti hediye etti. Etkinlik sonunda katılımcılara Erzurum'un yöresel lezzeti cağ kebap ikram edildi.

Kız çocukları, kendilerine gösterilen ilgi ve verilen hediyelerden dolayı Erzurum Valiliğine ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
