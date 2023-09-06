Geleceğin şampiyonları ödüllendirildi

Şehitkamil Belediyesi, Hamleni Yap Projesi çerçevesinde 2023 Yaz Spor Akademileri'nde eğitim alan çocuklara akıl dolu bir yaz tatili deneyimi yaşattı. Satranç ve akıl-zeka oyunları branşlarında eğitim gören başarılı kursiyerler, "Geleceğin Şampiyonları Buluşuyor" Programı'nda sertifikalarını aldılar.

Yaz dönemi boyunca çocuklara zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı sunan Şehitkamil Belediyesi, genç yetenekleri keşfetme ve destekleme misyonunu sürdürdü. Satranç ve akıl-zeka oyunları branşlarında eğitim alan kursiyerler, strateji geliştirme, problem çözme ve zeka oyunları konularında yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra keyifli bir yaz geçirdiler. Akıllı hamlelerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda sertifikalarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir'in elinden aldılar. Program sırasında, bu yıl ülke genelinde 4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Sokakta Satranç Var' Projesi'nin açılış hamlesini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Milli sporcular Beren Nisa Karabaş ve Masal Budumlu birlikte yaptılar.

"Onları geleceğin şampiyonları olarak yetiştiriyoruz"

2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın büyük başarısını coşkuyla kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuları geleceğin şampiyonları olarak yetiştirdiklerini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, "Uzun yıllar spor alanında büyük başarılar elde edeceğine inandığımız yavrularımız ve değerli velilerimizle birlikte, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza selamlarımızı ve tebriklerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle bize bu büyük gururu yaşatan ay-yıldızlı takımımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız, gelecek yıllarda benzeri başarıları tekrarlayacaklar. Biz onları geleceğin şampiyonları olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkıda bulunmak ve onları geleceğin şampiyonları olarak yetiştirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sürekli Satranç Eğitim Merkezimizde bugüne kadar birçok ilki gerçekleştirdik. Satranç ve akıl-zeka oyunları, strateji oluşturma, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini geliştirme konusunda mükemmel araçlardır. Şehitkamil Belediyesi olarak çocuklarımızın zeka ve strateji yeteneklerini desteklemeye devam edeceğiz. Onların eğitimlerine katkıda bulunan herkesi yürekten kutluyor, sporcularımıza akademik ve sosyal yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP