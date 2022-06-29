Geleceğin mühendis adayları bu bahçede bilgilerini pekiştirecek

Eaton'ın desteği ile kurulan Ege Üniversitesi Elektrik Tesisleri Laboratuvarı ve Topraklama bahçesi açılışında konuşan şirketin müdürü Yılmaz Özcan, "Eaton olarak eğitime önem veren, geleceğin mühendis adaylarının yanında olan ve onlara yeni nesil ürünleriyle de destek olmaya çalışan bir şirketiz" dedi.

Ege Üniversitesi Elektrik Tesisleri Laboratuvarı ve Topraklama Bahçesi açıldı. Geçtiğimiz dönemlerde de ürün bağışlarıyla birçok kurum ve kuruluşa destekte bulunan Eaton, bu kez Ege Üniversite'nde Elektrik Tesisleri Laboratuvarı'na verdiği destekle geleceğin mühendis adaylarının yanında yer aldı. Gerçekleşen açılışa; Güç yönetimi şirketi Eaton Ülke Müdürü Yılmaz Özcan ve Ege Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç başta olmak üzere üniversite yönetimi ile öğrenciler katılım gösterdi.

Açılış programında konuşma yapan Yılmaz Özcan, "Eaton olarak eğitime önem veren, geleceğin mühendis adaylarının yanında olan ve onlara yeni nesil ürünleriyle de destek olmaya çalışan bir şirketiz" dedi. Açılan laboratuvarın hedefinin Avrupa da elektrik tesislerinde verilen koruma ve topraklama konularında bilginin, piyasada kullanılan simülasyon programları ile projelerin çizilerek pekiştirilmesi ve en son olarak projelerin bizzat bölüm öğrencileri tarafından uygulanması ile eğitim süreçlerinin tamamlanması olduğunu belirten Özcan, "Bugün burada değerli Dekanımız Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç, hocalarımız ve meslektaşlarımızla olmak bizleri oldukça mutlu etti" diye konuştu.

Açılışı gerçekleşen laboratuvardan sadece Ege Üniversitesi öğrencileri değil, bu konuda eğitim almak isteyen herkes yararlanabilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel