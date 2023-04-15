Gedizli minik yüreklerden anlamlı bağış

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Atatürk ortaokulu 4-6 yaş Kur'an Kursu sınıfı öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınması için bağışladı.

İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık temin edilmesi için başlatılan kampanya çerçevesinde Gedizli minik Kuran kursu öğrencileri hocaları Ayşe Acar ile birlikte kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kardeşleri için bağışladı.

Bu anlamlı bağıştan dolayı çocukları tebrik eden Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Kendileri minik, yürekleri kocaman olan yavrularımızı, bu anlamlı bağışlarından dolayı tebrik ediyorum. Minik öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere Kur'an kursu öğreticimizden Rabbim razı olsun" dedi. - KÜTAHYA