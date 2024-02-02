Gedizli Fotoğraf Sanatçısı Musa Akay, Uluslararası Ödüllerle İlçenin Tanıtımına Katkı Sağlıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde fotoğraf sanatçısı genç yaptığı çalışmalar ve aldığı uluslararası ödüllerle Gediz'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Gediz'de birçok doğa ve insan fotoğrafı çeken Fotoğraf Sanatçısı Musa Akay ilçenin tanıtımını gerçekleştirmesinin yanı sıra son olarak 174 ülkeden fotoğrafların olduğu 12 bin 724 katılımcının yarıştığı yarışmadan ikincilik alarak büyük başarı elde etti.

Gedizli Sanatçı Akay son olarak, Paris'te gerçekleşen 2023 Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu'nun (WPE Awards İnternational Photography ) tek damat fotoğraf yarışmasında 12 bin 724 yarışmacı arasından ikincilikle ayrıldı.

Çektiği doğa, gelin damat ve tek insan fotoğrafları ile Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu'ndan (WPE Awards İnternational Photography ) onlarca ödül ve gümüş rozet alan Akay, bu konuda Gediz'i en iyi şekilde temsil ediyor.

Sanatçı Akay'ın çalışmalarını gören başta Eskişehir olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelin ve damatlar Gediz'e gelerek, ilçenin doğal güzelliklerinde sanatçının kendine has çekimleri ile fotoğraflarını çektiriyorlar.

Bunun dışında Akay, Niran Ünsal, Öykü Gürman gibi birçok şarkıcının kliplerini çekip yönetmenliğini yapmanın yanı sıra ulusal firmaların tanıtım ve reklam filmlerinin çekimlerini de gerçekleştiriyor.

Fotoğraf çekmenin bir sanat olduğu belirten Gedizli genç Musa Akay, "Çocukluğumdan bu yana hep merakım vardı. Eskiden gördüğüm tüm güzelliklerin fotoğrafını çekip baskısını yaptırırdım. Bu işi ve fotoğraf sanatını çok seviyorum.

Yaklaşık 10 yıl önce açtığım fotoğrafçılık işini her geçen sene daha ileriye taşımaya çalıştım. Fotoğraf çekimlerinde kendimi geliştirdim. Kendime has yeni yöntemler geliştirdim. Gediz'de yapılamayanları yaparak bu işte yeniliklerin öncüsü olduğumu düşünüyorum" dedi.

Sosyal medyada yayınladığı fotoğrafların gören insanların çevre il ve ilçelerden Gediz'e geldiğini söyleyen Akay, "Bu durumda çok mutlu oluyorum. Gelen insanların ilçenin doğal güzelliklerinde fotoğraflarını çekiyorum. Çok beğeniyorlar. İlçenin de tanıtımını yapmış oluyoruz. Ayrıca çekimlerimi Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğuna yükleyerek yarışmalara katılıyorum. Bu topluluktan çok fazla ödüller, gümüş rozetler aldım. Dış mekan çekimleri için çok fazla talep alıyorum. İnsanların bu ilgisi bizi mutlu ediyor. İnşallah çalışmalarımı daha da geliştirerek adımızı ve ilçemizin güzelliklerini tüm dünyaya duyuracağım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA