Gediz Müftüsü Sebahattin Turan: 'Diyanet Gençlik Merkezi'ni kısa zamanda bitireceğiz'

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Serdar Camiinin alt katından atıl olarak bulunan 400 metrekarelik alanda başlatılan Diyanet Gençlik Merkezi çalışmalarına hız verildi.

Yapılan çalışmalar ile Serdar Camii'nin yapımından bu yana atıl halde kalan 400 metrekare alanla ilgili caminin iskanı olmaması nedeniyle iskan problemi çözülerek müftülüğe tahsis edildi.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Gediz'de göreve başladığım tarihte müftülüğe ait gençlik merkezi olmadığını gördüğümde konuyla ilgili çalışmalara başladık. Serdar Camimiz altında yıllardır atıl bir vaziyette bekleyen bölümü değerlendirmek ve vatandaşlarımıza hizmet vermesi için işe başladık. İlk aşamada karşımıza iskan problemi çıktı. İskan problemini çözdük. Sonrasında yetki alarak hayırsever vatandaşlarımızla temasa geçtik. İnşallah en kısa sürede gençlik merkezimizi tamamlayarak hizmete açacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA