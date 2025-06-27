Gediz Halk Eğitimi Merkezi'nden anlamlı etkinlik

Gediz Halk Eğitimi Merkezi'nden anlamlı etkinlik
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Misafirler, etkinlik kapsamında düzenlenen Takı Tasarım Kursu'na katılarak el emeği kolyeler tasarlama fırsatı buldu. Nesiller arası etkileşimin ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyen bu etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Kandemir ve Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Arısoy da katılım sağlayarak misafirlerle sohbet etti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, programın amacını ve önemini vurguladı. Arısoy, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde, Haziran ayı 'Köklerimizle Bağımız, Merhametimiz, Bereketimiz' temasıyla çok özel bir etkinlik gerçekleştirdik. 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimizi, şehit yakınlarımızı, gazi yakınlarımızı ve sosyal hizmet merkezimizden hizmet alan çocuklarımızı bir araya getirdik. Misafirlerimiz Takı Tasarım kursumuza katılarak el emeği kolyeler tasarladılar. Bu etkinliğimizle nesiller arası köprüler kurmayı, tecrübe ve bilgi aktarımını sağlamayı, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve merhamet duygularını pekiştirmeyi hedefledik. Katılım gösteren tüm misafirlerimize, destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürümüze ve Şube Müdürümüze teşekkür ediyorum. Halk Eğitimi Merkezi olarak bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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