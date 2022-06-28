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Gediz'e kır düğün salonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gediz'e kır düğün salonu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı içerisine kır düğün salonu yapım çalışmaları başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı içerisine kır düğün salonu yapım çalışmaları başladı.

Bin 980 metrekare alanda yapımına başlanan ve bin kişi kapasiteli olacak kır düğün salonu inşaat alanında incelemelerde bulunan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak projenin hızla tamamlanarak Gediz halkının hizmetine sunulacağını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gediz Belediyesi, ilçenin güzide yerlerinden olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Adnan Menderes Yaşam Parkı'na bin kişilik kır düğün salonu inşaat çalışmalarına başlandı.

Gediz'de eksikliği önemli ölçüde hissedilen ve yeni evlenecek çiftlerin genellikle tercih ettiği kır düğünleri ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Adnan Menderes Yaşam Parkına, vatandaşlarımızın düğün, nişan, toplantı ve özel gün etkinliklerinde kullanabileceği bin 980 metrekare alanda yapım çalışmalarına başladığımız bin kişilik Kır Düğün Salonunun inşaat alanında incelemelerde bulunduk" dedi.

Vatandaşların istekleri doğrultusunda yapılan önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Akçadurak, "Sosyal içerikli projeleri kentimizde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gediz'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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