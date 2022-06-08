Gediz'den Afganistan'a 6 ton un yardımı - Haberler

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Müftülük ve bir vakıf tarafından " Afganistan'a İyilik Treni" yardımı kampanyası çerçevesinde alınan un, Şube Başkanı İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan'ın yaptığı dua ile uğurlandı.

Gediz Müftülüğü tarafından yürütülen yardım kampanyasına Gedizlilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Müftü Nurullah Koçhan; "Hayırsever milletimizin desteği ve Vakfımızın öncülüğünde mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acısını dindirmek için "İyilik Treni" yardım kampanyası başlattık. Yapılan yardımlarla 6 ton 200 kg un alındı. Böyle hayırlı bir kampanyada bizi yalnız bırakmayan Gedizli hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel