Gediz'den Afganistan'a 6 ton un yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz'den Afganistan'a 6 ton un yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gediz'den Afganistan'a 6 ton un yardımı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Müftülük ve bir vakıf tarafından "Afganistan'a İyilik Treni" yardımı kampanyası çerçevesinde alınan un, Şube Başkanı İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan'ın yaptığı dua ile uğurlandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Müftülük ve bir vakıf tarafından " Afganistan'a İyilik Treni" yardımı kampanyası çerçevesinde alınan un, Şube Başkanı İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan'ın yaptığı dua ile uğurlandı.

Gediz Müftülüğü tarafından yürütülen yardım kampanyasına Gedizlilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Müftü Nurullah Koçhan; "Hayırsever milletimizin desteği ve Vakfımızın öncülüğünde mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acısını dindirmek için "İyilik Treni" yardım kampanyası başlattık. Yapılan yardımlarla 6 ton 200 kg un alındı. Böyle hayırlı bir kampanyada bizi yalnız bırakmayan Gedizli hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afganistan Kütahya İyilik Gediz Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title