Gediz'de Umre Programı Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Umreye gidecek vatandaşlar için program düzenlendi.

İlk program Aksaklar Köyünde gerçekleştirildi. Köyde aynı aileden umreye gidecek 12 vatandaş için köy camisinden düzenlenen programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, umreye gidecek vatandaşların yakınları ve civar köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, Müftü Sebahattin Turan sohbet ve dua yaptı.

İkinci program ise ilçe Ulu Camiinde gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan umreciler dualarla uğurlandı. Öğle namazına müteakip gerçekleştirilen uğurluma töreninde konuşan Müftü Sebahattin Turan, "Müftümüz mübarek bir yolculuğa çıkıyorsunuz orada vaktinizi dolu dolu geçirin, ülkemize, milletimize ve devletimize çok dua edin" dedi.

Sonrasında umreye gidecek vatandaşlar kutsal topraklara gitmek üzere ilçeden ayrıldılar. - KÜTAHYA