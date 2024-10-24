Üye Girişi
Haberler

Gediz'de Umre İçin Seminer Düzenlendi

Gediz'de Umre İçin Seminer Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi. Müftü Sebahattin Turan, ibadet öncesinde yapılması gerekenler ve umrenin önemi hakkında bilgiler verdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Dayınlar Camii İmam Hatibi Turan Çakır'ın rehberliğinde umreye gidecek vatandaşlar için Gediz Gençlik Merkezi'nde bir seminer düzenlendi.

Seminere İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve vaizler katılarak, umre ibadetine hazırlanan 20 kişilik gruba "Umre ibadetinin fazileti ve fıkhi yönden dikkat edilmesi gereken hususlar" hakkında bilgiler verdi. Müftü Sebahattin Turan, konuşmasında, "Umre, manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. İbadet süresince sabır, ihlas ve tevazu içinde olmalıyız. Umreye gidecek kardeşlerimiz, kutsal topraklarda geçirecekleri zamanın kıymetini bilmeli, ibadetlerine dikkat etmeli ve manevi kazanımlarını hayatlarına yansıtmalıdır" dedi.

Seminerde ayrıca, umreye çıkacak kişilerin dikkat etmesi gereken pratik bilgiler, ibadet esnasında yapılacaklar ve seyahat öncesi hazırlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Eğitim Yerel Müftü Gediz

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO) Başakşehir muhtemel ilk 11'ler! NK Celje-Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.