Gediz'de özel öğrenciler öğretmenlerini mutlu gününde yalnız bırakmadılar

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrenciler, okulda görev yapan öğretmenlerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Gediz'de eğitim öğretime devam eden 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezinde görevli öğretmen Zehra Tülüoğlu ile yine aynı okulda öğretmenlik yapan Mustafa Kütüklü'nün Gediz Belediyesi Nikah salonunda yapılan nikah töreninde öğrencileri de öğretmenlerinin nikah merasimine katılarak mutluluklarına ortak oldular.

Nikah törenine aileleri ile katılan özel öğrenciler Zehra öğretmenleri evet dedikten sonra bol bol alkış yağmuruna tuttular.

Nikahları kıyılan öğretmen çift ise mutluluklarını dile getirerek, "Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan özel öğrencilerimize, okul yönetimimize teşekkür ederiz" dediler. - KÜTAHYA