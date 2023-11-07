Gediz'de öğrenciler Filistin'de şehit olan Müslümanla için gıyabi cenaze namazı kıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler Filistin'de yaşanan savaşta hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldılar.

Müftülük Din Hizmetleri Uzmanı Yasin Kartal tarafından 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Filistin, Mescidi Aksa ve Gazze konulu sohbet yapıldı.

Sohbette Din Hizmetleri Uzmanı Yasin Kartal, "Kudüs ve çevresinde Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Hz. İsa gibi peygamberler yaşamıştır. İslamiyet'in ilk kıblesi, Peygamber Efendimizin Miraç tecrübesini yaşadığı Mescid-i Aksa da Kudüs şehrindedir" dedi.

Filistin konusuna da değinen Kartal ayrıca, "İlk kıblemiz Mescidi Aksa İsrail'in işgali altında. Tarihte o topraklarda peygamberleri katledenler bugün de oralarda Filistinli Müslüman kardeşlerimiz katlediyorlar. Geçmişte ataları peygamber şehit edenlerin torunları bugün Müslümanlara her türlü zulmü reva görüyorlar" şeklinde konuştu.

Sohbetin akabinde hafta boyunca okunan hatimlerin duasının yanı sıra Filistin'de hayatını kaybeden Müslümanlar için öğrenciler gıyabi cenaze namazı kıldı. - KÜTAHYA