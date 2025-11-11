Haberler

Gediz'de Kursiyerlerden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı

Gediz'de Kursiyerlerden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında diktikleri kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Giysi dağıtım törenine yerel eğitim yöneticileri de katılarak yapılan dayanışma ve sosyal sorumluluk projesinin önemine vurgu yaptılar.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında diktikleri kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Bu anlamlı yardım, Göynükören İlkokulu ve Üzümlü İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.

Giysi dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın, Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu, Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, Üzümlü İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Abdullah Kaya ve Göynükören İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Hakan Özsoy katılım sağladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, bu tür sosyal projelerin devam edeceğini belirterek, kursiyerlerinin el becerilerini iyilik için kullanmalarından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin gösterdiği bu örnek dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müdür Aydın, "Gediz Halk Eğitimi Merkezimizin kıymetli kursiyerlerinin el emeği, göz nuru ile hazırladığı kışlık kıyafetlerin öğrencilerimize ulaşması bizler için çok kıymetli. Kursiyerlerimizin bu örnek dayanışmasından duyduğumuz memnuniyet ve gurur tarif edilemez. Bu çalışma, sadece bir giysi yardımı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu ve gönüllülük bilincini gençlerimize aktaran çok güzel bir derstir. Emeği geçen başta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy olmak üzere tüm kursiyer ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, tüm yorgunluğumuzu alıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
