Gediz'de kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binası yapım işi başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü yapım işi ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlandı.

Kütahya İl Özel idare tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda üstlenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Gediz'in hizmette altın dönemini yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz kamu ve belediyenin yaptığı yatırımlarla altın dönemini yaşıyor. İlçeye önemli bir yatırım daha kazandırılıyor. İl Özel İdare tarafından geçtiğimiz ay yapılan kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü yapım işi 570 takvim gününde tamamlanacak. Emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA