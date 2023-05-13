Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gediz'de kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binası yapım işi başladı

Gediz'de kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binası yapım işi başladı

Yerel Haberler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü yapım işi ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü yapım işi ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlandı.

Kütahya İl Özel idare tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda üstlenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Gediz'in hizmette altın dönemini yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz kamu ve belediyenin yaptığı yatırımlarla altın dönemini yaşıyor. İlçeye önemli bir yatırım daha kazandırılıyor. İl Özel İdare tarafından geçtiğimiz ay yapılan kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü yapım işi 570 takvim gününde tamamlanacak. Emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Akçadurak Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title