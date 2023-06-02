Gediz'de Hayır çarşısı kuruldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından Ulu Camii avlusunda Hayır çarşısı kuruldu.

Müftülük organizasyonu ile düzenlenen Hayır çarşısı için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gedizli hayırseverlerin, din görevlileri ve eşlerinin katkılarıyla açılışı gerçekleştirilen hayır çarşısında yöresel ürünlerden kıyafet reyonlarına ve gıda ürünlerinden tatlı çeşitlerine kadar çok sayıda ürün Gedizlilerin beğenisine sunuldu.

Hayır çarşısında ayrıca Müftülüğe bağlı Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrenciler farklı gösterilerle yer alıyor. Bu çerçevede 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursu öğrencileri mehter takımının gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Kurulan Hayır çarşısı ile ilgili konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Gediz Müftülüğü bildiğiniz üzere din hizmetlerini camilerimizde, kuran kurslarımızda her yerde hayatın her alanında sunmaya devam ediyor. Bu hizmetlerden birisi de böyle vatandaşlarımızın sosyal ortamda bir araya geldiği, kardeşliğin oluştuğu ve burada ürünlerin sergilendiği ve sergilenen bu ürünlerin hayra dönüştüğü daha başka hizmetlere dönüşeceği güzel imkanlar ortamlar da oluyor" dedi.

Bu etkinliğin 3 gün devam edeceğini söyleyen Müftü Turan, "Bugün Ulu Camimizin gölgesinde üç gün sürecek din hizmetleri ve kuran kurslarımızın ihtiyaçlarında kullanılacak hayır çarşımız hocalarımızın ve eşlerinin, din görevlisi ve din hizmetlisi kardeşlerimizin hazırlamış olduğu bu ürünler sizlerle birlikte olacak. İmkanlarımız dahilinde bu hayırların devam etmesi için uğraşacağız. Allah iyi işlerimizi, güzel işlerimizi her zaman arttırsın. Tüm halkımızı hayır çarşımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA