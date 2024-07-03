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Gediz'de Hafızlık Erkek Kur'an Kursu İnşaatı Başladı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde hayırsever bir vatandaşın hibe ettiği arsada yapımına başlanan Hafızlık Erkek Kur'an Kursu binası inşaat yapım işlerine başlandı. Gediz Müftülüğü, inşaatın devam etmesi ve hedeflenen zamana yetiştirilmesi için vatandaşların yardımını bekliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hayırsever bir vatandaşın hibe ettiği arsada yapımına başlanan Hafızlık Erkek Kur'an Kursu binası inşaat yapım işlerine başlandı.

Bu çerçevede inşaatın devam etmesi ve hedeflenen zamana yetiştirilmesi için Gediz Müftülüğü büyük çaba harcarken vatandaşların da yardımını bekliyor. Gediz'de Kur'an eğitimi ve kültürünün çok eski ve uzun yıllara dayandığın belirten Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Geçmişte büyüklerimiz Kur'an-Kerim eğitimine çok büyük önem vermiş. Zira Eskigediz beldemizdeki hafızlık kursu, orada hocalık yapan ve bugün bazıları 90 yaşını aşmış büyüklerimiz ve yine orada okumuş olan birçok insanımız var. Ancak ne yazık ki ilk günlerin o arzusu, ısrarı ve heyecanı son yıllarda biraz düşüş yaşamış" dedi.

Müftü Turan, "Yakın zamanda Gedizli bir şirketin yaptırmış olduğu son derece donanımlı ve modern Havva Ana Hafızlık Kız Kursumuzla yeniden bir ivme kazanan hafızlık eğitimi, Serdar Camiimizin yanında yer alan ve merhum hayırsever vatandaşımız Selahattin Solak'ın vakfettiği arsada yapılacak olan kursumuz için çalışmalara başladık. Uzun zaman temelinin atılmasını beklediğimiz kurs için çalışmalar bugünlere nasip oldu. Hafızlık erkek kursumuzun bütün işleri tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına başladık" diye konuştu.

Bu kursun tamamlanması için bütün vatandaşlardan yardım beklediklerini vurgulayan Turan, "Unutmayalım buradan değerli ve kalıcı bir yardım alanımız olamaz. Çünkü burada Rabbimizin kelamı Kuran-ı Kerimimizi ezberlenecek ve çocuklarımız bu güzide yerlerde hayata hazırlanacaklar. Yanında cami, gençlik merkezi gibi güzelliklerin olduğu bu müstesna eseri inşallah en kısa sürede tamamlarız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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