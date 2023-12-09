Gediz'de Filistinli mazlumlara bağış

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Nazmiye Işık isimli vatandaş Filistinli mazlumlar için topladığı bağış paralarını TDV Gediz Şubesine teslim etti.

Gediz'de bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nazmiye Işık isimli vatandaş Filistin'de yaşanan acılara duyarsız kalmayarak, çevresinden ve fabrikada çalışan işçilerden Filistin'li mazlumlar için bağış topladı. Toplanan bağışları TDV Gediz Şube Başkanı İlçe Müftüsü Sebahattin Turan'a teslim etti.

Bu erdemli davranış karşısında duygulanan Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Hanım kardeşimiz belki kendi ihtiyacı varken Filistin'li kardeşlerimiz için bağış toplaması bizi çok duygulandırdı. Hanım kardeşimizin bu duyarlı davranışı, Hz. Peygamber (sas)'in 'Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar Hadis-i Şerifinin adete ete kemiğe bürünmüş hali. Rabbimiz hayra öncülük eden bu hanım kardeşimizin ve katkı sağlayan vatandaşlarımızın hayrını kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA