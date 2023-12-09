Üye Girişi
Haberler

Gediz'de Filistinli mazlumlara bağış

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Nazmiye Işık isimli vatandaş Filistinli mazlumlar için topladığı bağış paralarını TDV Gediz Şubesine teslim etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Nazmiye Işık isimli vatandaş Filistinli mazlumlar için topladığı bağış paralarını TDV Gediz Şubesine teslim etti.

Gediz'de bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nazmiye Işık isimli vatandaş Filistin'de yaşanan acılara duyarsız kalmayarak, çevresinden ve fabrikada çalışan işçilerden Filistin'li mazlumlar için bağış topladı. Toplanan bağışları TDV Gediz Şube Başkanı İlçe Müftüsü Sebahattin Turan'a teslim etti.

Bu erdemli davranış karşısında duygulanan Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Hanım kardeşimiz belki kendi ihtiyacı varken Filistin'li kardeşlerimiz için bağış toplaması bizi çok duygulandırdı. Hanım kardeşimizin bu duyarlı davranışı, Hz. Peygamber (sas)'in 'Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar Hadis-i Şerifinin adete ete kemiğe bürünmüş hali. Rabbimiz hayra öncülük eden bu hanım kardeşimizin ve katkı sağlayan vatandaşlarımızın hayrını kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Filistin Kütahya Gediz İnsan Hakları Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title