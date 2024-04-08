Gediz'de 4-6 yaş grubuna özel Ramazan Şenliği düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Gediz Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel hatıralar bırakmak amacıyla Ulu Camii'nde "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte Kütahya Müftülüğü'nde görevli personelin canlandırdığı Hacıvat- Karagöz, Nasreddin Hoca karakterleri yer aldı. Hacıvat - Karagöz ve Nasreddin Hoca Ramazan ayının manevi simgeleri hakkında minik öğrencileri eğlendirerek bilgiler verdi.

Şenlikte bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Bugün burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın medarı iftiharı 4-6 yaş grubu öğrencilerimizi Ramazan ayının güzellikleriyle buluşturmak için bu şenliği düzenledik. Göz aydınlığı çocuklarımız bu ulu mabedi adeta cennet bahçesine çevirdiler. Programın düzenlemesinde emeği geçen kurs hocalarımıza, katılım sağlayan velilerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Ramazan Şenliği programı öğrencilere Ulu Camii avlusunda yapılan Osmanlı macunu, pamuk şekeri ve Ramazan şerbeti ikramları ile sona erdi. - KÜTAHYA