Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gediz'de 4-6 yaş grubuna özel Ramazan Şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Gediz Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel hatıralar bırakmak amacıyla Ulu Camii'nde "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte Kütahya Müftülüğü'nde görevli personelin canlandırdığı Hacıvat- Karagöz, Nasreddin Hoca karakterleri yer aldı. Hacıvat - Karagöz ve Nasreddin Hoca Ramazan ayının manevi simgeleri hakkında minik öğrencileri eğlendirerek bilgiler verdi.

Şenlikte bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Bugün burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın medarı iftiharı 4-6 yaş grubu öğrencilerimizi Ramazan ayının güzellikleriyle buluşturmak için bu şenliği düzenledik. Göz aydınlığı çocuklarımız bu ulu mabedi adeta cennet bahçesine çevirdiler. Programın düzenlemesinde emeği geçen kurs hocalarımıza, katılım sağlayan velilerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Ramazan Şenliği programı öğrencilere Ulu Camii avlusunda yapılan Osmanlı macunu, pamuk şekeri ve Ramazan şerbeti ikramları ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gediz Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı neden final yapıyor? Yargı final bölümü ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 NİSAN | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul barajlarının yüzde kaçı dolu? Meral Akşener yeniden aday olacak mı? İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Bayram namazı saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri... 8 NİSAN dolar, euro ve altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Gram altın ne kadar? SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024! Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! BAYRAM TATİLİ BANKALAR AÇIK MI? Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title