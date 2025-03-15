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Gediz'de 29 Ramazan, 29 İftar Programı Düzenlendi

Gediz'de 29 Ramazan, 29 İftar Programı Düzenlendi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '29 Ramazan, 29 İftar' programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, pansiyonda kalan öğrenciler ve velileri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "29 Ramazan, 29 İftar" programı çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, pansiyonda kalan öğrenciler ve velileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, Şube Müdürleri Yusuf Dağ ve Yaşar Kandemir katıldı. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini öğrenciler ve velileriyle birlikte paylaşmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, önemli bir buluşma fırsatı sundu.

İçel, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının sabır ve şükrün en güzel şekilde idrak edildiği bir dönem olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin Ramazan-ı Şerif'in ruhuna ayrı bir değer kattığını vurguladı. İçel, ayrıca Ramazan'ın manevi hazzının, öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği ile daha anlamlı hale geldiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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