Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluştu

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları, düzenlenen geleneksel buluşmada bir araya gelerek anılarını paylaştı. Etkinlik, hem geçmişi anma hem de yeni mezunlarla tanışma fırsatı sunarak samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları, geleneksel mezunlar buluşmasında bir araya gelerek eski dostlarıyla hasret giderdi. Okulda düzenlenen etkinlik, mezunlar arasında köprü kurarak geçmişi ve bugünü birleştiren samimi bir atmosfere sahne oldu.

Program, okul mezunu Mithat Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Okul Müdürü Akif Dündar, mezunların okul için taşıdığı değere vurgu yaparak birlik ve beraberliğin önemini anlattığı bir açılış konuşması yaptı. Emekli öğretmenler ve mezunlar da eski günleri yad ederek duygu dolu anlar yaşattı. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Katılımcılar, geçmişi anmanın yanı sıra yeni mezunlarla tanışma fırsatı da buldu. Önümüzdeki yıl buluşmasının daha geniş katılımla yapılması gerektiği vurgulandı. Etkinliğe katılan mezunlar duygularını, "Eski arkadaşlarımızla bir araya gelmek çok değerliydi. Bu buluşmalar bizlere hem hatıralarımızı hatırlatıyor hem de bağlarımızı güçlendiriyor" sözleriyle ifade etti.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu ve 26. ve 27. dönem AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, buluşmanın önemine değinerek, "Okulumuzun mezunlar buluşmasında olmak beni çok mutlu etti. İmam hatip okulları, sadece ilim irfan yuvası değil, aynı zamanda sağlam dostlukların kurulduğu, vefa ve kardeşlik bağlarının yeşerdiği yerlerdir. Bu tür etkinlikler, bu bağları taze tutmamız için büyük bir fırsattır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Coşku ve samimiyet içinde geçen mezunlar buluşması, katılımcıların gelecek yıl tekrar bir araya gelme sözüyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
