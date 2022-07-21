Geçici Hayvan Bakım evinde denetim Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetimlerde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetimlerde bulundu. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Belediye Geçici Hayvan Bakım evindeki hayvanların durumları ile ilgili denetim yaptı. Belediye veterineri tarafından Geçici Hayvan Bakim evinde kalan hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar, hakkında Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü heyetine bilgi verildi. Heyet yapılan inceleme ve alınan bilgilerin ardından hayvan bakım evinden ayrıldı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Belediyesi Kilis Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Geçici Hayvan Bakım evinde denetim - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.