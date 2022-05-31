Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Cenk İdaye - Yerel
 - Güncelleme:

(ADANA Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

(ADANA Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

ADANA - Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Adana kent genelinde hava sıcaklığının 23 derece ve nem oranın yüzde 95 olduğu dakikalarda, sis etkili oldu. Yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucunda bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Yerel

Adana Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title