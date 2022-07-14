Gece görüşlü helikopterler göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Bekir Tosun - Yerel
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Gece görüşlü helikopterler göreve başladı Gecenin karanlığında yangına böyle müdahale ettiler Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.
Gece görüşlü helikopterler göreve başladı
Gecenin karanlığında yangına böyle müdahale ettiler
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı. Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel