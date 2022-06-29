Gebze'de tapu teslim töreni

Gebze'de imar şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı Balçık ve Denizli mahallerindeki 784 hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle takdim edildi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen tapu teslim töreninde, Balçık ve Denizli mahallelerindeki 784 hak sahibine tapuları teslim edildi. Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, siyasetçiler, meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

"Şehirleşme önünde hiçbir engeli kalmadı"

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Balçık ve Denizli mahallelerimizin tapu teslim törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaeli gelişiyor, Gebze gelişiyor. Bugün şehrimizi, ilçemizi ve insanımızın yaşam alanlarını sağlıklı hale getirmemiz zaruri. Ancak planlı şehir, tapuyla başlar. Gebze Kuzey'de gerçekleştirdiğimiz imar uygulamasının bize getirdiği en büyük avantaj kamu alanlarımızın önceden tarafımıza tahsil edilmesi olacak. Denizli ve Balçık mahallelerimiz artık planlı. Şehirleşme önünde hiçbir engeli kalmadı. Özel mülk ve kamu alanlarıyla parsel parsel çizilmiş 178 hektarlık iki mahalleden bahsediyoruz" dedi.

"56 milyon 313 bin TL'lik yatırımla hemşerilerimizin mağduriyetlerini gideriyoruz"

Kalıcı çözümler ürettiklerini söyleyen Büyükgöz, "Yalnızca Denizli ve Balçık değil, 2019 yılında hizmete geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Gebze'mizin tamamında tapu ve mülkiyet sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Gebze'nin bir diğer sorunu olan kamulaştırma faaliyetleri hususunda 56 milyon 313 bin TL'lik yatırımla hemşerilerimizin mağduriyetlerini gideriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tapu teslim törenimiz bir nişan olsun" ifadelerini kullandı.

"Beklenti gerçeğe dönüştü"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise "Burada bir beklenti gerçeğe dönüştü. Tüm ilçelerimizde büyükşehir, hükümetimizle işbirliği içerisinde büyük çalışmalar yapıyor. Pandemi döneminde çok sayısız kalemde çalışmalar ortaya koyduk. Bu çalışmalara şahit oldum ve bundan da çok bahtiyarım. Gebze'yi benimsemek, kentin her şeyini benimsemekle olur. Bölgenin 30-40 yılını kurtaracak altyapı çalışmaları yapıldı" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel