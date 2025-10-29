Haberler

Gebze'de Çöken Binadan Bir Kişi Kurtarıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bir binadan 18 yaşındaki Dilara sağ olarak kurtarılırken, 14 yaşındaki Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Aile bireylerine ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze'de çöken binanın enkazından 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirterek, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun sağ olarak çıkardık. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve baba ile ilgili henüz bir bilgi yok, onlarla ilgili çalışma devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun sağ olarak çıkardık. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve baba ile ilgili henüz bir bilgi yok, onlarla ilgili çalışma devam ediyor. Ailenin büyük çocuğunu arkadaşlarımız sağ olarak kurtardı. Arkadaşlarımız enkaz altındayken de iletişim kurdu. Bilinci açık olarak hamdolsun hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızdı kendisi. Ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama iki tanesi maalesef ölü olarak çıkarıldı, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da çok geçmiş olsun. Anne ve babaya ulaşılması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Henüz maalesef alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz"

Çocukların 3'ünün de aynı odadan çıkarıldığını söyleyen Aktaş, "Çocuklar aynı odadaydı. 2 çocuğumuz da, Dilara kızımız da aynı yerden çıkarıldı. Şu an yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah vakit kaybetmeden anne ve babaya da ulaşacağız. Henüz maalesef alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespitlerimiz ve değerlendirlerimize göre binada 5 kişi vardı. Şu an için başka kişi tespitimiz yok. Gerçekten çok büyük bir ekip var burada. Çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki kısa süre içinde anne ve babaya da ulaşacağız" dedi. - KOCAELİ




