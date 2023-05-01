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Gebze'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Gebze'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Yerel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gebze Mustafa Paşa Külliyesi ve Kent Meydanı'nda düzenlenen yürüyüş programı ile kutlandı. Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş grup halinde çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi pankartlar da açıldı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

1 Mayıs Kocaeli Gebze Yerel Haberler

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