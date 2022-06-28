gebe okulu 6'ıncı dönem mezunlarını uğurladı

Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren gebe okulu 2022 yılının 6'ıncı dönem mezunlarını verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hastanede 7 aydır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimlerine devam ederken, 2022 yılının 6'ıncı dönem mezunlarını verdi. Anne adaylarına hastane gebe okulu sorumlusu Ebe Fatma Yılmaz ve Ebe Hatice Yüksel tarafından katılım belgeleri de verildi.

Yılda ortalama 100 anne adayına ulaşıldığı ve birebir danışmanlık hizmeti verildiği belirten yetkililer, "Gebe okulunda, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunuluyor. Yapılan uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Gebe okulunun amacının doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı ve normal doğum yaptırabilmek, doğum sonrası, emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek ve anne adaylarının hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerini sağlıklı, güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilmek" denildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel