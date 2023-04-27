Gdz Elektrik'ten trafo hırsızlığına 'fotokapanlı' önlem

Gdz Elektrik, tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen trafo ve şebeke hırsızlıklarına karşı mücadele başlattığını duyurdu. Öte yandan şirket, sadece İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerindeki 50 trafo merkezinde gerçekleşen hırsızlıklarda meydana gelen zararın 4 milyon TL olduğunu, hırsızlıklara karşı fotokapan yerleştirildiği bildirdi.

Hırsızlar, özellikle kış döneminde yerleşim yerlerine uzak, tenha olan tarımsal bölgelerdeki trafoları ve şebekeleri hedef haline getirdi. Gdz Elektrik Güney Bölge Müdürü Bilge Caner Öksüz, son dönemde özellikle Tire ve Bayındır ilçelerinde tırmanışa geçen hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, tarımsal alandaki trafo ve şebekelerin hırsızlar tarafından hedef haline geldiğini söyledi.

"Gerçekleşen hırsızlıklarda meydana gelen zarar 4 milyon TL"

Bölge Müdürü Bilge Caner Öksüz, "Tüm bölgelerimizde meydana gelebilecek hırsızlıklar için önlem alıyoruz. Hırsızlık olaylarına karşı koruma maksatlı çok sayıda fotokapan yerleştirdik. Fotokapanların sayısını daha da artırıyoruz. Bu yıl sadece Tire ve Bayındır'da 50 trafo merkezinde gerçekleşen hırsızlıklarda meydana gelen zarar 4 milyon TL. Bu zarar sadece şirketimizi değil aynı zaman da ülke ekonomimizi de olumsuz etkilemekle birlikte bölgede enerji kesintilerine de sebep oluyor" dedi.

Bölgede trafo, şebeke hırsızlıklarını bitirmeye kararlı olduklarını belirten Öksüz, "Bu konuda gerek emniyet gerek jandarmadan büyük destek alıyoruz. Bölgedeki muhtarlarımızda bu konuda bizimle devamlı iletişim halinde. Şirketimiz hırsızlıkların önüne geçmek için her türlü teknolojiyi takip ederek uygulamalar geliştiriyor. Hırsızlık esnasında maalesef trafoya giren kişiler elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenler oldu. Amacımız; onların da can güvenliğini korumak. Bu konuda bölge halkımızın da hassasiyeti çok önemli. Şüpheli gördükleri olayları öncelikle kolluk kuvvetlerimize, sonrasında da şirketimizin 186 numaralı çağrı merkezine iletmelerini istiyoruz. Çiftçilerimizin tarımsal sulamada yaşadıkları mağduriyetin önüne geçeceğiz" şeklinde aktardı.

Öte yandan şirket, İzmir ve Manisa'da 2022 yılında 2,5 milyar TL'si elektrik şebeke yatırımı olmak üzere toplam 2,9 milyar TL

yatırım yaparak elektrik dağıtım şebeke alt yapısını güçlü hale getirdi. - İZMİR