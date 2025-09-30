Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili: "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı"

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na tepki göstererek, "Bunun Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 21 maddenin bulunduğu planı "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olarak gören Gazzeliler, tepkilerini ortaya koydu.

İsrail ordusunun yerinden ettiği ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yerleşen Ahmed Saleh plana ilişkin, "Trump planına karşıyım çünkü bu plan Filistin davasını ortadan kaldırıyor. Bu plan yeni bir sömürgecilik getiriyor, İngiliz-Amerikan sömürgeciliği" dedi.

Ahmed Saleh, "Bizim mücadelemiz nereye gitti? Son 80 yıldaki fedakarlıklarımız nereye gitti? Şehitlerin ve yaralıların kanı nereye gitti? Bu planı nasıl kabul edebiliriz. Bu planı tamamen reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze Şeridi'ni yatırım projesi olarak gördüğünü söyleyen Ahmed Saleh, "Trump, (Eski İngiltere Başbakanı) Tony Blair'i bize yönetmesi için getirmek istiyor. Neden bizi onun yönetmesi gerekiyor? Bizim bir devlet başkanımız ve yetkililerimiz var, kendimizi yönetebiliriz" diye konuştu.

"Trump planına kesinlikle katılmıyorum"

Şucaiye Mahallesi mahallesindeki evini terk etmek zorunda kalan Salma el-Vadiyye, "Trump planına kesinlikle katılmıyorum. Trump İsrail'i destekliyor, savaş sırasında onlara bizi öldürebilsinler diye silah sağladı. Trump İsrail'e baskı yapıyormuş gibi yapıyor ama aslında her konuda onlarla aynı fikirde. Onlar kendi tutuklularını serbest bırakmak istiyor ama Devlet Başkanı Abbas'ı istemiyorlar. Hamas'ın silahsızlandırılmasını istiyorlar. Bu kabul edilemez, çünkü çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren, evlerimizi yıkan ve bizi yerimizden eden işgalciler onlar" diye konuştu.

"Desteklemiyoruz ama kabul etmek zorundayız"

Saftavi Mahallesin'de yaşayan Sara İsmail ise plana ilişkin, "Trump planını desteklemiyoruz ama büyük bir acı içinde olduğumuz için kabul etmek zorundayız. Tony Blair kötü üne sahip bir adam ve onun bizi yönetmesini kesinlikle istemiyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bir Arap ülkesinin yönetmesi, Blair'in yönetmesinden daha iyidir. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Bizi öldürdüler, aç bıraktılar, yerimizden ettiler. Herhangi bir çözümü kabul etmek zorundayız. Artık çok yorulduk" ifadelerini kullandı.

Yerinden edilen İsmail Müslim de, "Trump'ın planıyla ilgili kabul ettiğimiz ve reddettiğimiz koşullar var. Savaşın sona ermesini, yeniden yapılanmayı ve hayata dönmeyi istiyoruz, ama silahsızlanmayı reddediyoruz çünkü bu direnişin silahıdır. Tony Blair dışarıdan bir kişi. Onun Gazze'yi yönetmesini desteklemiyorum. Üyeleri Filistinli olan bir otorite istiyoruz. Herkes Tony Blair'in kötü bir üne sahip olduğunu biliyor, bu yüzden bizi yönetmesi için Gazze'den bir Filistinli istiyoruz" dedi.

Beyt Hanun bölgesinden Eid el-Basyouni, "Savaş bitene kadar anlaşmayı destekliyorum. İster uluslararası, ister yerel, ister Arap olsun bir çözüm istiyoruz. İnsanların yaşamasını istiyorum. Çocuklarım güvende ve Trump anlaşması yıkılan evimi yeniden inşa edecek ve savaşı durduracaksa, kabul ederim" şeklinde konuştu.

Yabancı bir kişinin kendilerini yönetmesi fikrine karşı olduğunu belirten Eid el-Basyouni, "Bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Filistin halkını yönetebilecek Filistinli liderler var" ifadelerini kullandı.

"Hamas'a bu planı kabul etmeleri çağrısında bulunuyorum"

Gazze Şehri'ndeki evini geride bırakmak zorunda kalan Yasser Hüseyin ise "Trump'ın Netanyahu ile görüştüğü plan hakkında, savaşı, öldürmeyi, evlerin yıkımını ve katliamları durduracak herhangi bir planı destekliyoruz. Filistin halkının bir ferdi olarak savaşı durdurmak ve ateşkes için bu planı kabul ediyorum. Gazze'nin kuzeyinde ve Gazze Şeridi'nin güneyini yok ettiler, şimdi de merkezi bölgeyi yok edecekler, çünkü onlar daha güçlü ve biz artık hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yüzden Hamas'a ve Filistin gruplarına kadın ve çocukların öldürülmesini ve yerinden edilmeyi durdurmak için bu planı kabul etmeleri çağrısında bulunuyorum. Umarım bu anlaşma savaşın sonu olur ve ben de yerinden edildiğim Gazze Şehri'ndeki evime güvenle dönerim" diye konuşu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 66 bin 97, yaralıların sayısı ise 168 bin 536'ya yükseldi. - GAZZE