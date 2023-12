Gazzeli öğrenci: "Boykot edin ve Filistin'i destekleyin"

Van'da öğrenci olan Gazzeli Mohammed Alusta, Filistin'i desteklemeye ve boykota devam edilmesi çağrısında bulunarak, "Büyük ülkelerin en önemli derdi paradır. Para yanlış yerlere harcandığında zulüm devam edecektir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki aya aşkın bir süredir devam ediyor. Sivillere, yaşam alanlarına ve hastanelere hava saldırılarının düzenlediğini Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Van'da tıp fakültesinde 5'inci sınıf öğrencisi olan Gazzeli öğrenci Mohammed Alusta, internette yaşanan sıkıntılardan dolayı bombardıman altına yaşayan ailesiyle 4 gün önce görüşebildiğini söyledi. Gazze'de yaşayan insanların çok zor durumda olduğunu ifade eden Alusta, savaşın bir an önce son bulmasını istedi.

"Annemin sesini 4 gün önce duydum"

Gazzeli öğrenci Mohammed Alusta, ailesinden herkesin şu an Gazze'de yaşadığını belirtti. Ailesiyle iletişim kurmakta çok zorlandığını ifade eden Alusta, "İnternet, elektrik ve su yok. Çok zor durumda yaşıyorlar. Annemin sesini en son 4 gün önce duydum. Bazen güneş enerjisinden yararlanarak internete bağlanabiliyor. Bizler bakıyoruz ve onlara çok üzülüyoruz. Bazen depresyona bile girebiliyoruz. Anne babama nasıl olduklarını sorduğumda da iyi olduklarını söylüyorlar. Bana hiç korkma, biz iyi olacağız, hiçbir şey olmayacak ve sabrediyoruz diyorlar. Bu savaşın Müslümanlar için başladığını ve hiç pes etmeyeceklerini söylüyorlar. Şehit olursak da arkamızdan üzülüp ağlama diyorlar. Şehit olursak cennete seninle görüşürüz diyorlar. Ben buna çok üzülüyorum ama şehit olmanın da ne kadar gururlu bir şey olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"Anestezi uygulamadan ameliyat ediyorlar"

Sosyal medyada gördüğü videoları görünce çok üzülüp ağladığını anlatan Alusta, "Görüntüleri izleyince ağlıyorum. İnsan onları görünce çok üzülüyor. Bu savaş bitsin artık. Çok zor durumdalar ve tıbbi malzemeleri bitti. Yaralıları anestezi uygulamadan ameliyat ediyorlar. Çocuklar su olmadığı için hastaneye gittiklerinde beni tedavi etmeyin su verin diyorlar" şeklinde konuştu.

Ailesini ve Gazze'nin sokaklarını özlediğini dile getiren Alusta, "Biz orada tek bir kişiyiz. Sokaklarda yürüdüğümüzde sokaktaki tüm insanlarla selamlaşıyorduk. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. 361 kilometrekare yüzölçümüne sahip Gazze küçük bir şehir. Ancak orada 2 milyon insan yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de sadece Müslümanlar ölmüyor"

İsrail ve bütün dünya ne yaparsa yapsın Filistin'in kendi hakları olduğunu söyleyen Alusta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş birçok insanın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Sizler yine boykot edin ve Filistin'i destekleyin. Her zaman Filistin'in yanında olun. Büyük ülkelerin en önemli derdi paradır. Para yanlış yerlere harcandığında zulüm devam edecektir. Bu yüzden sadece Müslümanlar değil, birçok insan ölecektir. Şu an Gazze'de sadece Müslümanlar ölmüyor. Diğer dinden olan insanlar da ölüyor. Hamas'ı destekleyen ve Gazze'de yaşamak isteyen herkes vurulup öldürülüyor. Çok iyi bilsinler ki biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Bizim yanımızda duran ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu savaşla birlikte birçok insan Filistin hakkında güzel şeyler öğrenmeye başladı." - VAN