Gazzeli çocuklar için bisikletini bağışladı

Şanlıurfa'da Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır çadırı açıldı. Çadıra giden 12 yaşındaki hafız Ali Haydar Zeren, baba hediyesi bisikletini Gazzeli çocuklar için bağışladı.

Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanı'nda Şanlıurfa'daki STK'lar tarafından açılan hayır çadırında, el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Hayır Çadırı'nda elde edilecek gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Küçük hafızdan büyük hareket

Yardım Çadırına giden 12 yaşındaki hafız Ali Haydar Zeren ise hafızlık okulunu kazandığı gün babası tarafından kendisine hediye edilen bisikletini Gazzeli çocuklar için bağışladı. Bisikletini yardım çadırı önünde, üzerine Gazze'ye yardım yazılı broşür ile 2 bin TL'den satışa sunan Zeren, herkesin Filistin halkına destek olmasını istedi.

Zeren, "Bu bisikletimi Gazze'deki çocuklar için satıyorum. Açık artırmadadır. 2 bin TL fiyat belirledim fakat daha fazla vermek isteyen de olursa bağış yapacağız Allah kabul etsin. Bu bisikleti ben hafızlık okulunu kazandığım zaman babam bana hediye olarak almıştı. Bana sürmek nasip olmadı. Kısmet Gazze'deki kardeşlerim içinmiş. 2 bin TL fiyat belirledik açık artırma ile satıyorum. İsteyen daha fazla da verebilir. Allah razı olsun" dedi.

Çadır sorumlusu Halil İbrahim Demircan da sabah saatlerinde bir çocuğun bisikletini getirip bağış yaptığını belirterek, "Allah kardeşimizden razı olsun. Ümmet bilincini oluşturmak için Gazze'ye destek ümmet çadırını kurduk. Hafız bir kardeşimiz bu sabah hayır çadırımıza bisikletini getirdi. Kardeşimiz hafızlık icazetini aldığı zaman babası tarafından kendisine bu bisiklet hediye edilmiş. O da bu hediyesini Gazze'de kardeşleri için satışa çıkardı. Bu kardeşimizin bağışı için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Çadırımız Topçu Meydanı'nda 15 Kasım tarihine kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA