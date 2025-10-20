Haberler

Gazze'ye Yardım Eli: Abluka Sonrası Destekler Artıyor

Gazze'ye Yardım Eli: Abluka Sonrası Destekler Artıyor
İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yakın zamanda yapılan yardımlar artış gösteriyor. Resmi yardımların yanı sıra, vatandaşlar ve esnaf yaptıkları satışlardan Gazze için pay ayırarak destek olmaya devam ediyor. Yardımların devam etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze'ye ateşkes sonrası yardımların ardı arkası kesilmiyor. Resmi yardımlar haricinde vatandaşlar ve esnaf yapmış oldukları satışlardan bir kısmını Gazze'ye yardım için ayırıyor.

Uzun süredir İsrail ablukası altında bulunan ve hayat şartlarının tamamen ortadan kaybolduğu Gazze'de yardım konvoylarının girişine izin verilmesinin ardından vatandaşlar ve esnaf tarafından Gazze'ye yapılan yardımlar her geçen gün artıyor. Gazze'ye yardımların artarak devam etmesi gerektiğini ifade eden Ender Güzeller, "Gazze'de şartlar kısmen rahatlamasının ardından kamuoyunda eskisi kadar yer bulmamaya başladı. Bu oraya yapılan yardımların akamete uğramasına sebep olmamalı. Biz bu konuda toplumsal duyarlılığı diri tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların da Gazze'nin yanında olmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Ender Güzeller, "Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle Gazze'de durumun daha da kötüleşeceğinden endişeliyiz. Bu nedende devletimizin yapmış olduğu yardımlar dışında bizler de bu yardımların içerisindeyiz. Vatandaşlarımız da var gücüyle Gazze'nin yanında olmalı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
