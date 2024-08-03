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Kilis'te 'Gazze'ye Destek Ol' kampanyası kapsamında toplanan 80 tır yardım malzemesi Mersin Limanı'na uğurlandı

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İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Gazze'ye Destek Ol' kampanyası kapsamında toplanan 80 tır yardım malzemesi, Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım malzemeleri arasında bebek bezi, hijyen paketi ve hazır yemek gibi ihtiyaçlar bulunuyor. Kilis'te toplanan yardım tırları, diğer bölgelerden gelen tırlarla birlikte Mersin Limanı'ndan deniz yoluyla Gazze'ye gönderilecek.

Kilis'te " Gazze'ye Destek Ol" kampanyası kapsamında toplanan 80 tır yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Gazze'ye Destek Ol" kampanyası kapsamında toplanan 80 tır yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Anadolu'nun dört bir yanından çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kuveytli sivil toplum kuruluşunun desteğiyle toplanan yardım malzemeleri arasında bebek bezi, hijyen paketi, hazır yemek gibi ihtiyaçlar bulunuyor. Kilis'te toplanan 80 yardım tırı, diğer bölgelerden gelen tırlarla birlikte Mersin'den deniz yolu üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

7 Ekim'den itibaren saldırılarına ara vermeden Gazze'de insanların mağdur olduğunu söyleyen İHH Kilis Basın Birim Sorumlusu Yakup Alaca, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bin Gazzeli şehit oldu, 100 bin Gazzeli ise yaralandı. Yaklaşık olarak Gazze'de 2 milyon 300 bin insan açlıkla karşı karşıya kalmış durumda. İlk günden bu yana bölgeden gelen yardımları oralara ulaştırmaya çalışıyoruz. Kilis'te bulunan depodan 'Gazze'ye destek ol' kampanyasında 80 tır dolusu insani yardımı o bölgeye ulaştıracağız. Tırları ilk olarak Mersin'de bulunan limana göndereceğiz oradan da Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkartacağız. Bu yardım tırlarında gıda kolisi, hijyen paketi, çocuk paketi ve bebek paketleri bulunuyor. Başta Kuveyt halkı olmak üzere Kuveytli sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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