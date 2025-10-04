Haberler

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi. - İSTANBUL

İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
