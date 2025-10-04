Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam...
Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel