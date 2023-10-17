Gazze sınırına sevkiyat gece gündüz sürüyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların şiddetini arttırmasıyla Gazze sınırına askeri sevkiyat gece gündüz sürüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ardından İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan da kara operasyonu için Gazze sınırına askeri yığınak yapıyor. Yüzlerce tankı Gazze sınırında konuşlandıran İsrail ordusu sevkiyatlarına ara vermiyor. İsrail'in gece gündüz Gazze sınırına getirdiği tank ve zırhlı araçlar çeşitli cephelere dağıtılıyor. - SDEROT