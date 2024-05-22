Üye Girişi
Haberler

Gazze Şeridi'nde Su Sırası Bekleyen Filistinliler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Refah kentine saldırı başlatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Gazzeliler, uzun mesafelere giderek saatlerce sıra bekliyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, bir bidon içme suyu alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

İsrail'in Refah kentine saldırı başlatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğunlaştığı Han Yunus ve Deir el-Balah kentlerinde su sıkıntısı yaşanıyor. Gazzeleriler içme suyuna erişmek için uzak mesafelere giderek, saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Siviller için yaşam şartlarının son derece zorlaştığı Deir el-Balah'ta deniz suyu arıtma tesisinde her gün yüzlerce kişi su almak için sıra bekliyor. Yerinden edilen Gazzeliler, uzun bir yol kat ettikten sonra satıcılardan ya da yardım kuruluşlarından çok az miktarda su alabiliyor.

Su sırası bekleyen Gazzeli Mecdi Müslim, "İçme suyu almak için yaklaşık 1 kilometre yol yürüdüm. Sadece 20 litre su doldurmak için 5 saat sıra bekledim" dedi. Müslim, Filistinlilerin su alabilmek için güneşin altında saatlerce beklediğini, bunun durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Filistinli kaynaklara göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon tesislerinin yaklaşık yüzde 70'i hizmet dışı kaldı.

Refah'tan göç devam ediyor

İsrail'in geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü sürüyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan son açıklamada, Refah'taki operasyonların başlamasından bu yana 810 bin kişinin farklı bölgelere göç ettiği ifade edildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Refah Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Yerel Dünya Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title