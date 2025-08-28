Gazze Şeridi'nde Saldırılarda Can Kaybı 62 Bin 966'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62 bin 966'ya, yaralananların sayısı 159 bin 266'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 kişinin hayatını kaybettiği ve 339 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 966'ya, yaralananların sayısının ise 159 bin 266'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 11 bin 121 kişinin hayatını kaybettiği, 47 bin 225 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 22 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 203 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 180'e, yaralananların sayısı 16 bin 46'ya yükseldi.

Gazze'de 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 121'i çocuk olmak üzere 317'ye yükseldiğini açıkladı. - GAZZE